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09 вересня 2026, 16:25

Близько 200 спортсменів із 15 регіонів: у Вінниці визначили найвлучніших стрільців України

09 вересня 2026, 16:25
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Фото: ГО "Захист держави"
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У Вінниці відзначили призерів Чемпіонату України зі стрільби кульової серед спортсменів 2003 року народження та молодших. У змаганнях взяли участь близько 200 спортсменів із 15 регіонів

Як інфомує RegioNews, партнером проведення чемпіонату стала громадська організація "Захист Держави", яка долучилася до підтримки юних спортсменів та відзначення найкращих учасників змагань.

Переможці продемонстрували високі результати у своїх дисциплінах, пройшовши до медалей через наполегливі тренування, дисципліну та витримку.

Організатори та партнери наголосили на важливості підтримки молодих спортсменів і розвитку українського спорту.

"Кожен постріл – результат наполегливих тренувань. Кожна перемога – доказ того, що за медаллю стоять години роботи, дисципліна та сила духу", – зазначили організатори.

Нагадаємо, влітку в Хмельницькій області провели яскравий тенісний фестиваль. Ініціювали його Камʼянець-Подільський районний осередок разом із Чернівецьким осередком ГО "Захист держави". Організатори зазначають, що головною метою було об'єднати молодь навколо спорту.

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Вінниця спорт змагання стрілянина стрілок ГО Захист Держави підтримка Чемпіонат України
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