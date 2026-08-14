На Вінниччині в лікарні помер чоловік через два дні після мобілізації

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У Вінницькій області помер 34-річний чоловік у лікарні. Це сталось лише через два дні після мобілізації

Про це повідомляє "Антикор", передає RegioNews.

У місцевій поліції кажуть, що нібито причиною госпіталізації та смерті чоловіка стало падіння з вікна другого поверху казарми. Проте родичі Миколи Міщенко впевнені, що його побили та вимагають провести розслідування.

"Коли тіло Миколи доставили додому і відкрили труну, близькі побачили, за їхніми словами, синє обличчя зі слідами тілесних ушкоджень, а також зламану руку, обмотану невідомим матеріалом", - кажуть рідні.

Нагадаємо, раніше в приміщенні Тернопільського обласного ТЦК та СП військовозобов’язаний чоловік вчинив самогубство. Інцидент стався 23 травня під час перебування громадянина в установі для уточнення облікових даних.

Згодом поліція оприлюднила дані про загиблого та результати обшуків.

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