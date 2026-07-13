Точність, сила духу та пам'ять Героїв: у Вінниці триває чемпіонат України зі стрільби кульової

Фото: ГО "Захист держави"

У Вінниці проходить Літній чемпіонат України зі стрільби кульової, присвячений пам'яті загиблих захисників і захисниць України

Про це інформує Вінницький осередок громадської організації "Захист Держави", передає RegioNews.

Змагання зібрали найкращих спортсменів із різних регіонів країни, які демонструють високий рівень підготовки, точність, витримку та жагу до перемоги.

У межах чемпіонату громадська організація "Захист Держави" відзначила спортсменів, які показали найкращі результати та продемонстрували незламний спортивний характер.

"Для нас честь підтримувати заходи, що поєднують розвиток спорту, патріотичне виховання та вшанування пам’яті Героїв, які віддали життя за Україну", – зазначили представники ГО "Захист Держави".

Організаторами чемпіонату виступили Міністерство молоді та спорту України, Федерація стрільби України, ГО "Вінницька обласна організація ФСТ "Динамо" України" та Вінницька обласна федерація стрільби кульової.

Партнером заходу стала громадська організація "Захист Держави", яка підтримує ініціативи з розвитку спортивного руху, національно-патріотичного виховання та збереження пам’яті про загиблих захисників і захисниць України.

Літній чемпіонат України триває, а його учасники продовжують виборювати перемоги, гідно представляючи свої регіони та український спорт.

Нагадаємо, у перші дні літа в Межигір’ї, на території Weekend Park, відбувся великий сімейний спортивно-розважальний захід. Співорганізатором події виступив Вишгородський районний осередок ГО "Захист Держави". Програма свята включала дитячі футбольні змагання з розіграшем цінних призів, а також турнір з єдиноборств К1 "Крок до перемоги".