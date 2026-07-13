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13 июля 2026, 14:15

В Одессе медики торговали инвалидностью за 15 тысяч долларов

13 июля 2026, 14:15
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Фото из открытых источников
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В Одессе двух медицинских работников судили за взятки. Речь шла об оформлении инвалидности

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, заместитель заведующего частным медицинским центром обещал клиенту организовать комплект услуг для оформления группы инвалидности. Для этого планировалось, что мужчина пройдет фиктивное стационарное лечение и получит историю болезни, на основании которой комиссия присвоит инвалидность. За эту услугу с мужа просили 13-15 тысяч долларов.

К схеме медик привлек врача, который должен был помочь оформить мужчину на стационарное лечение. Впоследствии медик получил от клиента оплату двумя частями. Параллельно с этим за аналогичные услуги он получил еще 8 тысяч долларов.

На суде и медик, и его подельница признали вину и покаялись. Суд назначил наказание в виде штрафа 783 тысяч гривен для медика и 293 тысяч гривен для его сообщницы.

Напомним, ранее в Харькове разоблачили дельца, который "продавал" мужчинам призывного возраста возможность оформить инвалидность.

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