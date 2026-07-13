Фото: Госпогранслужба

Правоохранители задержали бывшего командира 155 ОМБр Лучанова в Киеве. Его разыскивали по подозрению в похищении и умышленном убийстве двух человек

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает RegioNews.

По словам президента, ему уже доложили о задержании еще одного человека из группы, жестоко убившей двух жителей Киевщины. В общей сложности задержаны 10 человек, среди них - военнослужащие и бывший командир 155-й бригады.

"Сегодня руководитель области вместе с начальником полиции области общались также с общиной Калиновки. Важно, что люди помогают защищать справедливость для семьи Мосейчуков. Все, что было обещано людям во время этого общения, должно быть реализовано в полном объеме. Спасибо всем, кто помогает, и представителям медиа – за неравнодушие", - говорит президент.

Напомним, командир 155-й отдельной механизированной бригады самовольно покинул место службы, его разыскивали. При этом ряд военнослужащих этой бригады задержали по подозрению в похищении двух гражданских мужчин. По данным следствия, в ночь на 28 июня группа людей ворвалась во двор двух мужчин в Белоцерковском районе и вывезла их в неизвестном направлении.