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13 июля 2026, 14:45

Экскомандира 155-й ОМБр Лучанова задержали: его подозревают в похищении и убийстве

13 июля 2026, 14:45
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Фото: Госпогранслужба
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Правоохранители задержали бывшего командира 155 ОМБр Лучанова в Киеве. Его разыскивали по подозрению в похищении и умышленном убийстве двух человек

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает RegioNews.

По словам президента, ему уже доложили о задержании еще одного человека из группы, жестоко убившей двух жителей Киевщины. В общей сложности задержаны 10 человек, среди них - военнослужащие и бывший командир 155-й бригады.

"Сегодня руководитель области вместе с начальником полиции области общались также с общиной Калиновки. Важно, что люди помогают защищать справедливость для семьи Мосейчуков. Все, что было обещано людям во время этого общения, должно быть реализовано в полном объеме. Спасибо всем, кто помогает, и представителям медиа – за неравнодушие", - говорит президент.

Напомним, командир 155-й отдельной механизированной бригады самовольно покинул место службы, его разыскивали. При этом ряд военнослужащих этой бригады задержали по подозрению в похищении двух гражданских мужчин. По данным следствия, в ночь на 28 июня группа людей ворвалась во двор двух мужчин в Белоцерковском районе и вывезла их в неизвестном направлении.

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