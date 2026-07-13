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13 июля 2026, 14:55

Пограничники накрыли огнем укрытие россиян на фронте

13 июля 2026, 14:55
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Фото: Госпогранслужба
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Украинские военные продолжают уничтожать российскую технику на фронте. Пограничники показали, как они накрывали огнем россиян и их авто

Об этом сообщает "Государственная пограничная служба", передает RegioNews.

Украинские защитники успешно атаковали укрытия, в которых скрывались российские оккупанты. В частности, военные уничтожили антенну связи, что обеспечивало работу вражеских беспилотных летательных аппаратов, а также ликвидировали автомобиль окупантов.

"Каждая пораженная цель – это уменьшение его боевых способностей. Пограничники продолжают выполнять боевые задачи, системно нанося противнику потери и лишая его возможности действовать", - говорят военные.

Напомним, ранее Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины обнародовал видео из Константиновки Донецкой области, которая находится под контролем сил обороны Украины.

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