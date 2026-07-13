Тройное ДТП в Черкасской области: из-за невнимательности водителя автобуса столкнулись три авто

Фото: полиция Черкасской области

В Черкасской области 13 июля произошло ДТП с участием трех транспортных средств — автобуса и двух автомобилей. По предварительным данным полиции, аварию вызвал водитель автобуса, который при повороте не предпочел встречный транспорт

Об этом сообщила полиция Черкасской области, передает RegioNews .

Дорожно-транспортное происшествие случилось утром 13 июля в селе Будище Черкасского района. Столкнулись автобус "ПАЗ", "Volkswagen LT 35" и "Volkswagen Polo".

Травмированные отсутствуют.

56-летний водитель автобуса "ПАЗ" при повороте налево на перекрестке не предпочел в движении автомобиль "Volkswagen LT 35", который двигался во встречном направлении. От удара Volkswagen LT 35 отбросило на автомобиль Volkswagen Polo, который также находился на перекрестке и совершал поворот налево.

Полицейские составили на водителя автобуса административный протокол по ст. 124 КУоАП.

Напомним, что в Черкасской области в результате столкновения грузовика и легкового автомобиля пострадали 31-летняя женщина и 5-летний мальчик.