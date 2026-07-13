Ветераны с нарушениями зрения могут подать заявки в помощь до 95 тыс. грн

Фото: ГО "Захист держави"

Стартовал прием заявлений на получение единовременной денежной помощи для ветеранов и ветеранок, полностью или частично потерявших зрение во время защиты Украины

Об этом сообщает Киевская областная ячейка ГО "Захист Держави", передает RegioNews.

Размер пособия составляет до 95 000 грн. Средства можно направить на приобретение бытовой техники и адаптационных средств, которые помогут сделать повседневную жизнь более самостоятельной и комфортной.

Право на получение помощи имеют участники боевых действий и лица с инвалидностью в результате войны. Подать заявление можно в структурных подразделениях по вопросам ветеранской политики – лично, по почте или в электронной форме.

К заявлению необходимо приложить:

медицинский документ, подтверждающий утрату зрения;

информированное согласие;

счет на приобретение избранных товаров.

После подтверждения права на получение помощи средства будут перечислены на специальный счет в "Ощадбанке" или "Укргазбанке".

Выплаты будут производиться с 1 августа по 30 октября 2026 года.

Напомним, ранее Харьковская ячейка ГО "Захист Держави" объясняла, зачем нужен статус лица с инвалидностью в результате войны, какие права он предоставляет и с чего начинать оформление после ранения, контузии или заболевания.