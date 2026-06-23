Получение выписки из Реестра пропавших без вести лиц: что для этого нужно

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В Хмельницкой ячейке ОО "Захист держави" рассказали, как получить выписку из Реестра пропавших без вести

Об этом сообщает ОО "Захист держави", передает RegioNews.

Эксперты поделились алгоритмом, как получить выписку из Реестра пропавшего без вести лиц. Для того, чтобы сделать это онлайн:

На портал МВД "Единое окно для граждан" авторизуйтесь с помощью Действие. Подпись, BankID или КЭП.

Выберите услугу "Запрос на получение выписки из Единого реестра лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах".

Заполните эл. форму.

Подпишите заявление своей эл.подписью.

Также можно отправить запрос в Управление по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах (МВД).

Запрос произвольной формы : укажите ФИО пропавшего, дату рождения, вашу степень родства и почту или эл. адрес для ответа. По почте pgmia@mvs.gov.ua или по почте: ул. Академика Богомольца, 10, г. Киев, 01024. нужно отправить:

Копию паспорта;

Копию документов о родственных связях;

Копия уведомления от ТЦК и СП или в/ч об исчезновении лица.

Выписка подтверждает статус пропавшего без вести и дает право родственникам на получение социальных гарантий и выплат.

Напомним, ранее во Франковске открыли специальный ящик "Письма надежды", где каждый может написать слова поддержки людям, пропавшим без вести или находящимся в плену. Ящик расположен возле Ивано-Франковского национального академического драматического театра имени Ивана Франко.