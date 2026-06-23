13:27  23 июня
Трагедия на пляже в Одессе: девушка погибла от обломка БпЛА
11:07  23 июня
Трансфер, гостиница и переправа через Тису: на Закарпатье разоблачили схему побега за границу
10:39  23 июня
На Хмельнитчине парень умер после укуса пчелы
UA | RU
UA | RU
23 июня 2026, 17:30

Получение выписки из Реестра пропавших без вести лиц: что для этого нужно

23 июня 2026, 17:30
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Хмельницкой ячейке ОО "Захист держави" рассказали, как получить выписку из Реестра пропавших без вести

Об этом сообщает ОО "Захист держави", передает RegioNews.

Эксперты поделились алгоритмом, как получить выписку из Реестра пропавшего без вести лиц. Для того, чтобы сделать это онлайн:

  • На портал МВД "Единое окно для граждан" авторизуйтесь с помощью Действие. Подпись, BankID или КЭП.
  • Выберите услугу "Запрос на получение выписки из Единого реестра лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах".
  • Заполните эл. форму.
  • Подпишите заявление своей эл.подписью.

Также можно отправить запрос в Управление по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах (МВД).

Запрос произвольной формы : укажите ФИО пропавшего, дату рождения, вашу степень родства и почту или эл. адрес для ответа. По почте pgmia@mvs.gov.ua или по почте: ул. Академика Богомольца, 10, г. Киев, 01024. нужно отправить:

  • Копию паспорта;
  • Копию документов о родственных связях;
  • Копия уведомления от ТЦК и СП или в/ч об исчезновении лица.

Выписка подтверждает статус пропавшего без вести и дает право родственникам на получение социальных гарантий и выплат.

Напомним, ранее во Франковске открыли специальный ящик "Письма надежды", где каждый может написать слова поддержки людям, пропавшим без вести или находящимся в плену. Ящик расположен возле Ивано-Франковского национального академического драматического театра имени Ивана Франко.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
активисты пропавшие без вести ГО Захист Держави
18 июня 2026
На грани взрыва. Почему украинцы все чаще идут на открытое сопротивление
Не всегда действия местных и центральных органов власти находят поддержку со стороны населения. В итоге люди вынуждены объединять усилия для отстаивания общественных интересов в правовом поле и не тол...
17 июня 2026
Пытки и сексуальное насилие. Почему вопрос реформы ТЦК больше нельзя откладывать
Одесская область стала одной из самых скандальных в процессе мобилизации, в июне в одном из ТЦК здесь выявили методы воздействия на людей, которые имеют признаки откровенно криминального характера
12 июня 2026
Политические игры. Почему самый большой город Киевщины рискует замерзнуть зимой
Город Белая Церковь раньше остался без городского головы, а сейчас, похоже, может остаться и без городского совета
05 июня 2026
Битва за украинский литий: почему под угрозой оказались интересы США
В истории с судебными войнами вокруг месторождений Кировоградской области торчат уши главного политического ноумена мира Дональда Трампа
Махинации на защите Змиевской ТЭС: в Харьковской области разоблачили схему присвоения 8 млн грн
23 июня 2026, 17:58
В Киеве из-за ДТП затруднено движение в направлении Жулянского путепровода
23 июня 2026, 17:30
В Киеве на Подоле патрульные "по горячим следам" задержали воров автозапчастей
23 июня 2026, 17:22
На Прикарпатье устроили "свадьбу" для ухилянцев
23 июня 2026, 17:10
В Павлограде на коммунальном предприятии годами "отмывали" бюджетные средства
23 июня 2026, 16:59
В Никополе россияне нанесли повторный удар по спасателям во время тушения пожара
23 июня 2026, 16:48
Удар по инфраструктуре Сумщины: вражеский беспилотник ранил двух гражданских
23 июня 2026, 16:30
Коррупция в НМУ имени Богомольца: должностные лица и подрядчики "присвоили" 15 млн грн на ремонтах
23 июня 2026, 15:59
Трагедия в Ивано-Франковской области: спасатели нашли тело пропавшего подростка
23 июня 2026, 15:50
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
На грани взрыва. Почему украинцы все чаще идут на открытое сопротивление
Пытки и сексуальное насилие. Почему вопрос реформы ТЦК больше нельзя откладывать
Все публикации »
Виктор Ягун
Игорь Луценко
Андрей Ильенко
Все блоги »