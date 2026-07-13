Медицинский садизм в российской колонии: разоблачены организаторы пыток украинских пленных

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Прокуроры сообщили о подозрении медику российской исправительной колонии и его сообщнику, подозреваемым в систематических пытках украинских военнопленных и гражданских

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, передает RegioNews .

По данным следствия, в колонии №7 Владимирской области РФ они применяли избиения, сексуализированное насилие, психологическое давление и намеренно лишали пленных медицинской помощи, превратив издевательство в элемент системы содержания.

О подозрении сообщено двум ее основным исполнителям – работнику медицинской части колонии Вячеславу Черданцеву, известному среди пленных как "Коновал", и заключенному этой же колонии Ярославу Кириллову по прозвищу "Ярик".

Медик использовал свое положение для того, чтобы сломить людей, унизить их достоинство заставить получить гражданство РФ или дать ложные показания. Заключенный, к которому привлекла администрация колонии, пытал таких же пленных, как он сам, ради статуса в этой системе.

Людей систематически избивали, унижали и запугивали, подвергали физическому насилию сексуального характера.

Больным не предоставляли лекарств или помощи, а наоборот создавали условия для обострения болезни. Их раздевали, держали на холоде, помещали вместе со здоровыми людьми, чтобы способствовать распространению заболевания.

Издевательства не скрывали, они происходили и в медицинской части, и в камерах, на глазах других. Прошение о помощи каралось новым унижением. Отказ повиноваться – новым насилием.

Обеим россиянам сообщили о подозрении в совершении жестокого обращения с военнопленными и гражданским населением, а также других нарушений законов и обычаев войны, совершенных по предварительному сговору группой лиц (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Обстоятельства издевательств над украинскими пленниками и данные о подозреваемых недавно осветили в своем расследовании журналисты проекта " Схемы ".

Напомним, ранее украинский военнопленный после обмена продемонстрировал последствия пыток в российском плену.