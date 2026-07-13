Фото: полиция

ДТП произошло на автодороге в селе Боденьки Вышгородского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Установлено, что 30-летний водитель авто "ВАЗ-2115" не выбрал безопасной скорости и не соблюдал дистанцию, из-за чего врезался в легковушку Skoda Karoq, за рулем которой находилась 33-летняя женщина.

В результате аварии травмы получили двое пассажиров "ВАЗа" в возрасте 40 и 48 лет. Пострадавших госпитализировали.

По факту аварии возбуждено уголовное производство.

Напомним, днем 12 июля на Черниговщине автомобиль врезался в дерево. Водителя и 20-летнюю пассажирку доставили в больницу. От полученных травм мужчина скончался в медучреждении.