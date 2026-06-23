Фото: ДСНС

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

Під час купання в річці потонув 31-річний чоловік. За попередньою інформацією, він пірнув у воду та зник з поля зору.

На пошуки зниклого знадобилося кілька годин. Рятувальники виявили тіло чоловіка на глибині близько 3 метрів та підняли його на поверхню.

Нагадаємо, 10 червня на Хмельниччині під час відпочинку на ставку в селищі Ямпіль потонули дві людини: бабуся та її 12-річна онука.