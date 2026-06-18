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18 июня 2026, 17:29

Систематическое насилие над детьми: в Виннице будут судить владельца частного реабилитационного центра

18 июня 2026, 17:29
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Фото: Офис Генерального прокурора
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При процессуальном руководстве Винницкой областной прокуратуры завершено досудебное следствие и направлен в суд обвинительный акт в отношении основателя бывшего частного христианского реабилитационного центра в Виннице

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

Основателю бывшего частного христианского реабилитационного центра инкриминируют сексуальное насилие в отношении детей и развращение малолетних и несовершеннолетних (ч. 4 ст. 153, ч. ч. 1, 2 ст. 156 УК Украины).

Следствием установлено, что мужчина в течение 15 лет существования заведения (с 2006 по 2020 годы) регулярно совершал сексуальное насилие над питомцами.

Он оставался с девочками наедине в кабинетах, жилых комнатах или во время отдыха на природе и совершал по ним преступление, а чтобы те молчали – запугивал наказанием.

В ходе следствия правоохранители установили 10 потерпевших. С ними был проведен ряд следственных и процессуальных действий по формированию надлежащей доказательной базы. Пока материалы дела переданы в суд для рассмотрения по существу.

Обвиняемый находится под стражей.

Напомним, что прокуроры Шевченковской окружной прокуратуры г. Запорожья направили в суд обвинительный акт в отношении 46-летнего местного жителя. В течение 2024-2025 годов обвиняемый, используя беспомощное состояние родной дочери, систематически насиловал и развращал девочку , оставаясь с ней наедине.

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