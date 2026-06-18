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18 червня 2026, 17:29

Систематичне насильство над дітьми: у Вінниці судитимуть власника приватного реабілітаційного центру

18 червня 2026, 17:29
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Фото: Офіс Генерального прокурора
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За процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури завершено досудове слідство та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно засновника колишнього приватного християнського реабілітаційного центру у Вінниці

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Засновнику колишнього приватного християнського реабілітаційного центру інкримінують сексуальне насильство щодо дітей та розбещення малолітніх і неповнолітніх (ч. 4 ст. 153, ч. ч. 1, 2 ст. 156 КК України).

Слідством встановлено, що чоловік упродовж 15 років існування закладу (з 2006 по 2020 роки) регулярно вчиняв сексуальне насильство над вихованками.

Він залишався з дівчатками наодинці в кабінетах, житлових кімнатах або під час відпочинку на природі та вчиняв щодо них злочин, а щоб ті мовчали – залякував покаранням.

Під час слідства правоохоронці встановили 10 потерпілих. З ними провели низку слідчих та процесуальних дій для формування належної доказової бази. Наразі матеріали справи передано до суду для розгляду по суті.

Обвинувачений перебуває під вартою.

Нагадаємо, що прокурори Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя скерували до суду обвинувальний акт стосовно 46-річного місцевого жителя. Впродовж 2024-2025 років обвинувачений, використовуючи безпорадний стан рідної доньки, систематично ґвалтував та розбещував дівчинку, залишаючись з нею наодинці.

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