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17 июня 2026, 18:20

В Запорожье будут судить отца за многолетнее насилие над дочерью

17 июня 2026, 18:20
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Фото: Офис Генерального прокурора
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Прокуроры Шевченковской окружной прокуратуры г. Запорожья направили в суд обвинительный акт в отношении 46-летнего местного жителя

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

Установлено, что на протяжении 2024-2025 годов обвиняемый, используя беспомощное состояние родной дочери, систематически насиловал и развращал девочку, оставаясь с ней наедине.

Впервые это произошло в июне 2024 года, когда ей было 12 лет. Мужчина применял физическую силу и психологическое насилие в отношении девочки, угрожая, что расскажет якобы о ее плохом поведении матери, которая может ограничить досуг или запретить пользоваться гаджетами.

Указанные действия нарушили нормальное физическое, психическое и социальное развитие ребенка, что привело к изменениям в эмоциональном состоянии и индивидуально-психологических проявлениях, препятствующих активному социальному его функционированию. Поэтому девочка решилась рассказать матери об издевательствах только в декабре 2025 года. Женщина сразу обратилась в правоохранительные органы. Тогда же мужчина был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

По ходатайству прокуроров суд избрал обвиняемому меру пресечения - содержание под стражей без права внесения залога. Свою вину обвиняемый не признает.

Напомним, что в суд направить обвинительный акт в отношении жителя Запорожья , который на протяжении нескольких лет насиловал маленькую девочку.

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