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17 червня 2026, 12:59

Через Дністер на акваскутерах: на Вінниччині двоє братів із Харкова намагалися втекти за кордон

17 червня 2026, 12:59
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Фото: ДПСУ
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Прикордонники Могилів-Подільського загону вночі завадили черговій спробі незаконного перетину держкордону через річку Дністер

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

Форсувати Дністер намагалися двоє рідних братів із Харкова віком 32 та 34 років. До реалізації свого плану чоловіки підійшли підготовленими: щоб непомітно дістатися прикордонної смуги, вони йшли в обхід контрольних блокпостів. Свої особисті речі харків'яни заздалегідь упакували в герметичні мішки, а для швидкого подолання річки прихопили із собою акваскутери.

Втім, реалізувати задум чоловікам не вдалося. Прикордонники виявили та затримали їх безпосередньо під час "запливу".

Порушників притягнули до адміністративної відповідальності.

Нагадаємо, наприкінці травня житель Києва намагався незаконно потрапити до Румунії через гори – під час нічного переходу зустрів ведмедицю. Прикордонники врятували чоловіка.

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