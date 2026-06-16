В Винницкой области будут судить мужчину, который насиловал 14-летнюю дочь своей гражданской жены
При процессуальном руководстве Винницкой областной прокуратуры завершено досудебное расследование по уголовному производству по факту изнасилования 14-летней девушки ее отчимом
Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .
Речь идет о семье из Хмельницкого района. Обвиняемый проживал одной семьей с гражданской женой и ее двумя детьми – дочерью и младшим сыном.
По данным следствия, в течение января – февраля 2026 года мужчина четырежды насиловал падчерицу. Делал это утром, когда женщина уходила на работу, а младший ребенок спал.
Мужчина применял к потерпевшей психологическое давление. Например, угрожал выгнать из дома или создать невыносимые условия жизни для семьи. Так что девушка некоторое время молчала, пока в марте поняла, что беременна.
Дочь рассказала обо всем матери, которая сразу обратилась к правоохранителям и медикам. Подозреваемый был задержан и взят под стражу, где он находится.
Девушке, при ее добровольном согласии и согласии матери, была проведена процедура искусственного прерывания беременности.
В настоящее время обвинительный акт передан в суд.
Напомним, что в суд направить обвинительный акт в отношении жителя Запорожья , который на протяжении нескольких лет насиловал маленькую девочку.