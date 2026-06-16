На Вінниччині судитимуть чоловіка, який ґвалтував 14-річну доньку своєї цивільної дружини

За процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом ґвалтування 14-річної дівчини її вітчимом

Про це повідомив Офіс Генералього прокурора, передає RegioNews .

Йдеться про родину з Хмільницького району. Обвинувачений проживав однією сім’єю з цивільною дружиною та її двома дітьми – донькою і молодшим сином.

За даними слідства, протягом січня – лютого 2026 року чоловік чотири рази ґвалтував падчерку. Робив це вранці, коли жінка йшла на роботу, а менша дитина спала.

Чоловік застосовував до потерпілої психологічний тиск. Наприклад, погрожував вигнати з дому або створити нестерпні умови життя для сім'ї. Тож дівчина деякий час мовчала, допоки у березні зрозуміла, що вагітна.

Донька розповіла про все матері, яка одразу ж звернулася до правоохоронців та медиків. Підозрюваного було затримано та взято під варту, де він нині перебуває.

Дівчині, за її добровільної згоди та згоди матері, було проведено процедуру штучного переривання вагітності.

Наразі обвинувальний акт передано до суду.

Нагадаємо, що до суду направити обвинувальний акт відносно жителя Запоріжжя, який впродовж декількох років ґвалтував маленьку дівчинку.