26 мая 2026, 11:36

В Виннице восьмиклассник принес в школу гранату: пострадали двое детей

Фото: Национальная полиция
Во вторник, 26 мая, в Виннице в одном из учебных заведений сдетонировала имитационно-тренировочная граната

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

По предварительной информации, событие произошло около 8:30.

Один из школьников принес в класс предмет, похожий на имитационно-тренировочную гранату и оставил его на парте. Двое одноклассников взяли предмет в руки, после чего произошла детонация.

Подростки обратились к медикам с жалобами на жжение глаз.

По словам парня, гранату привез его родственник-военный.

На месте происшествия работают правоохранители. Полиция устанавливает все обстоятельства инцидента.

Напомним, в Одесской области девочка принесла гранату в школу. Во время игры один из школьников случайно выдернул предохранительное кольцо, что привело к взрыву. Мальчик получил незначительные царапины. Полицейские установили, что гранату дал девочке родственник.

