В Виннице восьмиклассник принес в школу гранату: пострадали двое детей
Во вторник, 26 мая, в Виннице в одном из учебных заведений сдетонировала имитационно-тренировочная граната
Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.
По предварительной информации, событие произошло около 8:30.
Один из школьников принес в класс предмет, похожий на имитационно-тренировочную гранату и оставил его на парте. Двое одноклассников взяли предмет в руки, после чего произошла детонация.
Подростки обратились к медикам с жалобами на жжение глаз.
По словам парня, гранату привез его родственник-военный.
На месте происшествия работают правоохранители. Полиция устанавливает все обстоятельства инцидента.
Напомним, в Одесской области девочка принесла гранату в школу. Во время игры один из школьников случайно выдернул предохранительное кольцо, что привело к взрыву. Мальчик получил незначительные царапины. Полицейские установили, что гранату дал девочке родственник.
