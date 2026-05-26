Фото: Национальная полиция

Во вторник, 26 мая, в Виннице в одном из учебных заведений сдетонировала имитационно-тренировочная граната

Об этом сообщила полиция области.

По предварительной информации, событие произошло около 8:30.

Один из школьников принес в класс предмет, похожий на имитационно-тренировочную гранату и оставил его на парте. Двое одноклассников взяли предмет в руки, после чего произошла детонация.

Подростки обратились к медикам с жалобами на жжение глаз.

По словам парня, гранату привез его родственник-военный.

На месте происшествия работают правоохранители. Полиция устанавливает все обстоятельства инцидента.

Напомним, в Одесской области девочка принесла гранату в школу. Во время игры один из школьников случайно выдернул предохранительное кольцо, что привело к взрыву. Мальчик получил незначительные царапины. Полицейские установили, что гранату дал девочке родственник.

