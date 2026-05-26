На ровенском предприятии мужчина погиб под колесами поезда

В Ровенском районе на территории частного предприятия погиб мужчина. Правоохранители приступили к досудебному расследованию

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Трагическое событие произошло 25 мая около 11:00 в селе Городок.

По предварительным данным следствия, 49-летний житель Ровно, работавший на предприятии, находясь на вагоне грузового поезда, упал на рельсы и попал под подвижной состав.

В результате полученных травм мужчина погиб на месте.

По факту нарушения правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, повлекшей гибель человека, следователи открыли уголовное производство.

