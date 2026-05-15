В Киеве мужчина угрожал устроить взрыв в многоэтажке

Фото: Нацполиция

В Киеве в управление полиции 15 мая доставили мужчину, который заявил о намерении устроить взрыв в многоэтажном доме по улице Игоря Турчина

Об этом сообщило Главное управление Национальной полиции в городе Киеве, передает RegioNews .

Утром 15 мая мужчина заявил на спецлинию 102, что намерен напустить природный газ в квартиру и устроить взрыв.

На место происшествия прибыли подразделения Нацполиции: следственно-оперативная группа, патрульные, взрывотехники и кинологи. Правоохранители эвакуировали жителей дома.

Чтобы предотвратить возможные последствия, газоснабжение оперативно перекрыли.

Оперативники быстро установили квартиру, в которой находился мужчина.

"Он закрылся внутри дома и через дверь угрожал нанести себе телесные повреждения, а также заявлял о наличии гранаты. Полицейские провели с нарушителем переговора и вскоре он вышел из помещения. Им оказался 40-летний местный житель", - говорят в полиции.

Во время обыска дома мужчины правоохранители не обнаружили никаких взрывоопасных предметов.

Фигуранта доставили в управление полиции для выяснения всех обстоятельств и начали производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство.

Решается вопрос об объявлении подозрения.

Напомним, что в столице судили мужчину за совершение теракта . В ближайшие годы он проведет за решеткой.