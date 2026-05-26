В Ровенской области ликвидировали пожар на деревообрабатывающем предприятии
Пожар возник днем 25 мая на одном из деревообрабатывающих предприятий города Костополь. Там вспыхнула кровля сушильных камер
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.
Всего на месте работали более 40 спасателей и работников пожарно-спасательных подразделений, привлекались 10 единиц техники.
Огнеборцы локализовали пожар на площади 120 квадратных метров и не допустили распространения огня внутрь сушильных камер. В результате пожара уничтожено покрытие кровли.
К счастью, жертв и пострадавших нет.
Причины возникновения пожара и размер ущерба устанавливаются.
Напомним, 24 мая в Харькове произошел пожар на территории недостроенного храма. Специалисты устанавливают причину возгорания.
25 мая 2026
