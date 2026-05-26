Bihus.Info: семья мэра Ужгорода строит ЖК вместе с окружением Корбана

Семья мэра Ужгорода Богдана Андриева после начала полномасштабного вторжения активно занялась строительным бизнесом в городе. Бывшая жена и сын мэра являются совладельцами нескольких компаний, которые занимаются строительством жилых комплексов бизнес-класса

Об этом говорится в расследовании Bihus.Info, передает RegioNews.

По данным журналистов, один из проектов – жилищный комплекс "Маверик" на Славянской набережной – реализуется в партнерстве с людьми из окружения бизнесмена Геннадия Корбана, которого в 2022 году лишили украинского гражданства.

Заказчиками строительства выступают две компании – "Маверик девелопмент" и "Маверик девелопмент 2". Последняя, зарегистрированная в 2025 году, принадлежит бывшей супруге мэра и бывшей супруге его брата, а директором компании является сын Андриева.

Журналисты также обратили внимание на деятельность компании "Дайтона групп", выступающей девелопером проекта. В медиа компания известна из-за скандальных застроек в Днепре и попытки застройки Протасового Яра в Киеве.

Кроме того, семья мэра связана еще с несколькими жилыми комплексами в Ужгороде, в частности, ЖК "Французский двор" и застройкой на улице Швабской.

Несмотря на активный строительный бизнес семьи, в декларации Богдана Андриева практически нет бизнес-активов. Журналисты отмечают, что в 2024 году мэр официально расстался с женой, однако после этого бывшие супруги продолжали вместе выезжать за границу, а сам Андриев пользуется автомобилем, оформленным на компанию экс-жены.

В Bihus.Info предполагают, что развод мог быть фиктивным и связанным с сокрытием возможного конфликта интересов.

Сам Богдан Андриев в комментарии журналистам заявил, что не принимал решений в своих интересах или в интересах семьи, а его близкие имеют право заниматься предпринимательской деятельностью в рамках закона.

Журналисты также напомнили, что ранее мэр Ужгорода фигурировал по делу о возможном хищении средств во время реконструкции комплекса "Совиное гнездо", однако производство закрыли по истечении сроков давности.

Напомним, городской голова Ужгорода Богдан Андриев в первый год полномасштабного российского вторжения получил 795 тыс. гривен зарплаты. Его жена за 2022 год получила 389 тысяч гривен зарплаты. "Под подушкой" она держала 505 тыс. евро и 2,1 млн. гривен, а на банковских счетах – 104 тыс. евро и 320 тыс. гривен.

