В Ровенской области мужчина убил двух человек на глазах у маленьких детей

Коллегия судей Дубровицкого районного суда Ровенской области провозгласила приговор в уголовном производстве по двойному убийству. Погибшие были братом и сестрой

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета".

Преступление произошло в ноябре прошлого года. Мужчина в пьяном состоянии ударил двух человек ножом. От полученных ранений потерпевшие скончались. Известно, что они были братом и сестрой. Убийство произошло на глазах у троих малолетних детей.

На суде мужчина признал вину, однако суд решил, что это не раскаяние. Ведь мужчина заявил, что не помнит большей части событий.

Суд назначил ему наказание в виде пожизненного лишения свободы.

