26 травня 2026, 11:36

У Вінниці восьмикласник приніс до школи гранату: постраждали двоє дітей

Фото: Національна поліція
У вівторок, 26 травня, у Вінниці в одному з навчальних закладів здетонувала імітаційно-тренувальна граната

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

За попередньою інформацією, подія сталася близько 8:30.

Один із школярів приніс до класу предмет, схожий на імітаційно-тренувальну гранату, та залишив його на парті. Двоє однокласників взяли предмет до рук, після чого сталася детонація.

Підлітки звернулися до медиків зі скаргами на печіння очей.

За словами хлопця, гранату привіз його родич-військовий.

На місці події працюють правоохоронці. Поліція встановлює всі обставини інциденту.

Нагадаємо, на Одещині дівчинка принесла гранату до школи. Під час гри один із школярів випадково висмикнув запобіжне кільце, що призвело до вибуху. Хлопчик отримав незначні подряпини. Поліцейські встановили, що гранату дівчинці дав родич.

