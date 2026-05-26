26 мая 2026, 10:57

Чехия ужесточает правила для украинских беженцев: что изменится

Иллюстративное фото: из открытых источников
Правительство Чехии поддержало изменения в законодательстве в отношении украинских беженцев, предусматривающих усиление условий пребывания и получения гуманитарной помощи для части граждан с временной защитой

Об этом сообщило издание Novinky, передает RegioNews.

По словам министра внутренних дел Чехии Любомира Метнара, новые правила не коснутся украинцев, официально работающих и соблюдающих законы страны.

Он отметил, что изменения направлены на противодействие злоупотреблению системой, нелегальной миграции и нарушению законодательства.

Согласно предложенным нормам, временную защиту могут аннулировать, если иностранец находился за пределами Шенгенской зоны более 30 дней. Также изменяются условия получения гуманитарной помощи: для выплат необходимо находиться в Чехии не менее 16 дней в месяц.

Правительство объясняет, что это должно предотвратить получение социальной поддержки лицами, фактически не проживающими в стране. В то же время, краткосрочные поездки, в частности по личным или служебным причинам, не будут влиять на право получения помощи.

По данным правительства, в Чехии находятся более 385 тысяч украинских беженцев, из которых около 90 тысяч получают гуманитарные выплаты. С начала 2026 года зафиксировано несколько сотен случаев злоупотреблений системой и открыто более 40 уголовных производств.

Законопроект также предусматривает обязательную регистрацию части автомобилей с украинскими номерами.

В случае принятия изменений парламентом и подписания президентом новые правила могут вступить в силу с 1 января 2027 года, а нормы по авто – с 2028 года.

Напомним, Европейский союз вернулся к обсуждению вопроса, следует ли продолжать специальный режим защиты для украинских беженцев еще на один год. Один из рассматриваемых вариантов – сокращение программ поддержки, оставляя помощь только наиболее уязвимым категориям украинцев.

25 мая 2026
Работают женщины и пенсионеры: как в регионах переживают усиление мобилизации
В Украине пересматриваются подходы к требованиям мобилизации. В Раде депутаты зарегистрировали законопроект предлагающий взимать оплату с забронированных. В Минздраве собираются снять бронь с части ме...
22 мая 2026
Дело о "порноофисах": когда государство легализирует порноиндустрию
История с "порноофисами" потенциально значительно серьезнее банальных коррупционных схем
12 мая 2026
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Шестой президент сам фактически за руку привел во власть людей, которые теперь воюют против него
08 мая 2026
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Украинские праворадикальные политики получили свой шанс благодаря войне
