Иллюстративное фото: pixabay

В Полтаве от ботулизма умер человек после употребления вяленой рыбы

Об этом сообщает Полтавский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины, передает RegioNews.

Летальный случай ботулизма был зарегистрирован 21 мая. Мужчина съел вяленую рыбу домашнего приготовления. Несмотря на проведенное лечение и введение антитоксина, спасти больного не удалось.

Отмечается, что в этом году в области уже фиксировали случаи ботулизма из-за употребления вяленой рыбы. В предыдущих случаях пациентов удалось спасти благодаря своевременному введению противоботулинической сыворотки – специального антитоксина, нейтрализующего действие опасного яда в организме.

Специалисты призывают граждан быть крайне осторожными при употреблении вяленой или сушеной рыбы, а также домашних консервов.

Напомним, в Николаевской области 13 человек попали в больницы с отравлением после поминального обеда. Источник инфекции и факторы передачи устанавливаются.