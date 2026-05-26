26 мая 2026, 11:39

Сделал замечание и ударил: в Ровенской области учитель физкультуры напал на подростка

Иллюстративное фото: из открытых источников
Инцидент произошел днем 25 мая в селе Большая Емельяна Ровенского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В полицию обратилась 39-летняя жительница села с сообщением о том, что мужчина избил ее несовершеннолетнего сына.

Правоохранители выяснили, что группа подростков отдыхала в беседке в центре села. Около 16:00 мимо проходил учитель физкультуры, сделавший парням замечания из-за слишком шумного поведения. Затем между мужчиной и подростками случился конфликт, во время которого учитель ударил 16-летнего парня в живот.

Несовершеннолетний вместе с матерью обратился в больницу для медицинского обследования.

Полицейские устанавливают все обстоятельства конфликта и решают вопрос открытия уголовного производства.

Напомним, в Полтавской области полиция расследует избиение работника "скорой". Муж пациентки напал на 67-летнего врача.

