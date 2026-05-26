Ночной обстрел Херсонщины: погиб 49-летний мужчина
Мирный житель погиб в результате ночных российских обстрелов села Никольское на Херсонщине
Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура, передает RegioNews.
Отмечается, что 26 мая около 02:00 российские войска произвели артиллерийский обстрел села Никольское Херсонского района.
В результате атаки погиб 49-летний местный житель.
При процессуальном руководстве Олешковской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту военного преступления, которое привело к гибели человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Напомним, за прошедшие сутки под вражеским дроновым террором, авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами находились 34 населенных пункта Херсонской области. Из-за российских атак получили ранения 10 человек, из них – один ребенок.