В больницах Днепра и Павлограда остаются семь раненых в результате последних обстрелов

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

Четыре человека, которые пострадали во время вражеской атаки на Павлоград накануне, остаются в больнице. Состояние двух из них – 18-летнего парня и 61-летнего мужчины – врачи оценивают как тяжелое.

В больницах Днепра находятся трое раненых. Среди них двое пациентов в тяжелом состоянии – 18-летний юноша и 45-летний мужчина.

Глава ОВА отметил, что восемь пострадавших в Павлограде и один в Днепре лечатся амбулаторно.

Напомним, российские войска нанесли удар по Павлограду утром 25 мая. Была повреждена многоэтажка, возник пожар. Ранения получили 12 человек.