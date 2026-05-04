63 млн грн збитків: у Вінниці викрили схему розкрадання майна профспілок

У Вінниці викрили схему незаконного відчуження майна профспілок, унаслідок якої державі завдано збитків на понад 63 млн грн. Сімом особам повідомлено про підозру

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

Серед підозрюваних – колишній керівник ПрАТ "Укрпрофтур" та посадовці ПрАТ "Вінницятурист". Їм інкримінують участь у злочинній організації та розтрату майна в особливо великих розмірах.

Слідство встановило, що фігуранти організували схему поетапного відчуження майна через підконтрольні структури. Зокрема, туристичний комплекс "Поділля" у Вінниці був розділений на частини та проданий за заниженою вартістю, що дозволило передати об’єкт у приватну власність значно дешевше ринкової ціни.

За висновками експертизи, збитки державі перевищують 63 млн грн.

Колишнього керівника ПрАТ "Укрпрофтур" затримано. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 20 млн грн. Щодо інших підозрюваних вирішується питання запобіжних заходів.

