08:56  04 травня
Втеча під виглядом медевакуації: на Закарпатті затримали "швидку" з ухилянтами
08:06  04 травня
У Полтаві вантажівка протаранила припарковані авто
08:12  04 травня
У Києві сталася масштабна пожежа на складі
UA | RU
UA | RU
04 травня 2026, 10:34

63 млн грн збитків: у Вінниці викрили схему розкрадання майна профспілок

04 травня 2026, 10:34
Читайте также на русском языке
Фото: Прокуратура України
Читайте также
на русском языке

У Вінниці викрили схему незаконного відчуження майна профспілок, унаслідок якої державі завдано збитків на понад 63 млн грн. Сімом особам повідомлено про підозру

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Серед підозрюваних – колишній керівник ПрАТ "Укрпрофтур" та посадовці ПрАТ "Вінницятурист". Їм інкримінують участь у злочинній організації та розтрату майна в особливо великих розмірах.

Слідство встановило, що фігуранти організували схему поетапного відчуження майна через підконтрольні структури. Зокрема, туристичний комплекс "Поділля" у Вінниці був розділений на частини та проданий за заниженою вартістю, що дозволило передати об’єкт у приватну власність значно дешевше ринкової ціни.

За висновками експертизи, збитки державі перевищують 63 млн грн.

Колишнього керівника ПрАТ "Укрпрофтур" затримано. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 20 млн грн. Щодо інших підозрюваних вирішується питання запобіжних заходів.

Нагадаємо, раніше в Україні викрили схему розкрадання та завищення витрат на пальне для Збройних Сил, що спричинило збитки державі понад 30 мільйонів гривень.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
підозра гроші розкрадання майно Вінниця збитки держава туристичний комплекс
Чиновники "заробили" майже 20 мільйонів на житлі для ВПО - НАБУ
01 травня 2026, 17:35
"Псевдо-СБУ" розвело народну артистку України на $128 тис. та 400 тис. грн
30 квітня 2026, 13:38
Розкрадання на благоустрої Харкова: директор фірми привласнив понад 300 тисяч гривень
29 квітня 2026, 20:16
Всі новини »
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
21 квітня 2026
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
Обіцяв рясу замість форми: у Києві затримали "спеціаліста з бронювання"
04 травня 2026, 12:05
На Сумщині авто врізалося в дерево: водія затисло в салоні
04 травня 2026, 11:40
У Мерефі на Харківщині збільшилась кількість загиблих та постраждалих
04 травня 2026, 11:33
На Львівщині рій бджіл напав на жінку з дітьми: постраждала в реанімації
04 травня 2026, 11:23
У Вінниці через чадний газ постраждала родина з двома дітьми
04 травня 2026, 11:22
Лобове зіткнення: на Сумщині в ДТП постраждала родина з двома дітьми
04 травня 2026, 11:08
В Україні знову подорожчали бензин і дизель: нові ціни на АЗС
04 травня 2026, 10:55
Удар по Мерефі на Харківщині: відомо про трьох загиблих, ще восьмеро людей постраждали
04 травня 2026, 10:49
На Полтавщині поліція з’ясовує обставини смерті 17-річного хлопця
04 травня 2026, 10:38
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Всі публікації »
Сергій Фурса
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Володимир Фесенко
Всі блоги »