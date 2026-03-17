12:29  17 марта
В Винницкой области будут судить женщину, которая с ножом набросилась на 12-летнего ребенка
11:22  17 марта
На Николаевщине староста села застрелил свою помощницу из охотничьего ружья
08:38  17 марта
$300 тысяч из пенсионеров: ГБР направило в суд дело правоохранителя
17 марта 2026, 13:23

В Винницкой области на границе с Молдовой изъяли старинные серебряные монеты

Фото: ГПСУ
В пункте пропуска "Могилев-Подольский" пограничники совместно с таможенниками обнаружили коллекцию раритетных монет

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

Старинные монеты пытался ввезти в Украину гражданин Молдовы на микроавтобусе Mercedes.

Во время осмотра авто в полиэтиленовом пакете правоохранители обнаружили монеты разных исторических периодов. Среди находок – серебряный польский талер 1622 года и серебряный доллар Моргана 1882 года.

Все предметы изъяли. Экспертиза должна установить, представляют ли они культурную и историческую ценность.

Напомним, ранее из Украины пытались вывезти коллекцию ценных артефактов: 39 бронзовых скифских наконечников к стрелам, скифский привязной топор и 16 старинных монет разных номиналов.

Винницкая область граница монеты пограничники историческая ценность
13 марта 2026
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
После российских ударов по энергетике, Украина ищет новые источники генерации. Один из самых больших ветровых проектов планируют построить в Карпатах. Но он уже вызывает вопросы
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
Украинские пограничники уничтожили позиции и средства связи врага в Харьковской области
17 марта 2026, 15:44
В Индии задержали шестерых украинцев: что говорят в МИД
17 марта 2026, 15:22
Во Львове военный стрелял, препятствуя мобилизации брата – его взяли под стражу
17 марта 2026, 15:03
Ветеранский спорт в Хмельницкой области: как защитники и защитницы могут принять участие в программе
17 марта 2026, 14:55
В Киеве делец "продал" военному бегству за границу
17 марта 2026, 14:45
Судью из Луганщины разоблачили на попытке подкупа коллеги в Киеве
17 марта 2026, 14:35
В Запорожье военный взорвал гранату у многоэтажки
17 марта 2026, 14:25
Украинские БпЛА уничтожили два российских "Тор-М2" на оккупированных территориях
17 марта 2026, 13:56
Украинские инженеры задержаны за помощь в восстановлении нефтезаводов РФ
17 марта 2026, 13:37
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Виктор Шлинчак
Игорь Луценко
Виталий Портников
