В пункте пропуска "Могилев-Подольский" пограничники совместно с таможенниками обнаружили коллекцию раритетных монет

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

Старинные монеты пытался ввезти в Украину гражданин Молдовы на микроавтобусе Mercedes.

Во время осмотра авто в полиэтиленовом пакете правоохранители обнаружили монеты разных исторических периодов. Среди находок – серебряный польский талер 1622 года и серебряный доллар Моргана 1882 года.

Все предметы изъяли. Экспертиза должна установить, представляют ли они культурную и историческую ценность.

Напомним, ранее из Украины пытались вывезти коллекцию ценных артефактов: 39 бронзовых скифских наконечников к стрелам, скифский привязной топор и 16 старинных монет разных номиналов.