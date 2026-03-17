В Винницкой области на границе с Молдовой изъяли старинные серебряные монеты
В пункте пропуска "Могилев-Подольский" пограничники совместно с таможенниками обнаружили коллекцию раритетных монет
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.
Старинные монеты пытался ввезти в Украину гражданин Молдовы на микроавтобусе Mercedes.
Во время осмотра авто в полиэтиленовом пакете правоохранители обнаружили монеты разных исторических периодов. Среди находок – серебряный польский талер 1622 года и серебряный доллар Моргана 1882 года.
Все предметы изъяли. Экспертиза должна установить, представляют ли они культурную и историческую ценность.
Напомним, ранее из Украины пытались вывезти коллекцию ценных артефактов: 39 бронзовых скифских наконечников к стрелам, скифский привязной топор и 16 старинных монет разных номиналов.
13 марта 2026
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
