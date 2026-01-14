Фото: ГПСУ

Днем 12 января в пункте пропуска "Дяковцы" пограничники вместе с таможенниками помешали вывозу из Украины ценных артефактов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

Коллекцию старины нашли в багажнике микроавтобуса Mercedes, на котором украинец направлялся в Румынию.

Среди изъятого – 39 бронзовых скифских наконечников к стрелам, скифский привязной топор и 16 старинных монет разных номиналов.

Все предметы передали на экспертизу, подтверждающую их культурную и историческую ценность.

О случае сообщили СБУ, поскольку в действиях водителя есть признаки контрабанды культурных ценностей (ст. 201 УКУ).

Напомним, в декабре украинка пыталась тайно вывезти в Болгарию старинные монеты, отчеканенные ориентировочно в IV-II веках до нашей эры.