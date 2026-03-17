У пункті пропуску "Могилів-Подільський" прикордонники спільно з митниками виявили колекцію раритетних монет

Старовинні монети намагався завезти в Україну громадянин Молдови на мікроавтобусі Mercedes.

Під час огляду авто в поліетиленовому пакеті правоохоронці знайшли монети різних історичних періодів. Серед знахідок – срібний польський талер 1622 року та срібний долар Моргана 1882 року.

Усі предмети вилучили. Експертиза має встановити, чи становлять вони культурну та історичну цінність.

Нагадаємо, раніше з України намагалися вивезти колекцію цінних артефактів: 39 бронзових скіфських наконечників до стріл, скіфську прив’язну сокиру та 16 старовинних монет різних номіналів.