17 березня 2026, 13:23

На Вінниччині на кордоні з Молдовою вилучили старовинні срібні монети

Фото: ДПСУ
У пункті пропуску "Могилів-Подільський" прикордонники спільно з митниками виявили колекцію раритетних монет

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

Старовинні монети намагався завезти в Україну громадянин Молдови на мікроавтобусі Mercedes.

Під час огляду авто в поліетиленовому пакеті правоохоронці знайшли монети різних історичних періодів. Серед знахідок – срібний польський талер 1622 року та срібний долар Моргана 1882 року.

Усі предмети вилучили. Експертиза має встановити, чи становлять вони культурну та історичну цінність.

Нагадаємо, раніше з України намагалися вивезти колекцію цінних артефактів: 39 бронзових скіфських наконечників до стріл, скіфську прив’язну сокиру та 16 старовинних монет різних номіналів.

