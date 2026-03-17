17 марта 2026, 13:08

Депутаты Светловодского горсовета досрочно уволили секретаря: его подозревают во взяточничестве

17 марта 2026, 13:08
Фото: svetlovodsk.com.ua
16 марта депутаты Светловодского городского совета провели внеочередную 81-ю сессию, на которой рассмотрели единственный вопрос – досрочное прекращение полномочий секретаря совета Романа Домбровского

Об этом пишет интернет-издание "Светловодск", передает RegioNews.

В повестке дня отмечалось, что решение связано с тем, что ранее Роман Домбровский объявил подозрение в коррупционном правонарушении.

Все 19 присутствовавших депутатов проголосовали "за", один не голосовал. Сам Домбровский на сессии отсутствовал – в тот же день он вышел из-под стражи после внесения залога.

Напомним, 13 марта он был задержан по подозрению в систематическом вымогательстве "откатов" от руководства местных медицинских учреждений. 15 марта суд избрал меру пресечения – содержание под стражей с правом внесения залога в размере 1 164 800 гривен.

Кто теперь руководит общиной

После увольнения Домбровского должность секретаря городского совета временно не замещена. Горсовет продолжает работу через исполнительные органы.

Следующее плановое заседание сессии запланировано на 20 марта.

Светловодская община за последние годы пережила несколько смен руководителей, каждая из которых сопровождалась скандалом:

  • Виталий Татяниченко – секретарь совета, снятый в октябре 2022 года из-за коррупционного правонарушения. Именно он председательствовал на сессии 16 марта, которая досрочно уволила его преемника.
  • Андрей Малицкий – мэр с 2020 года, досрочно отстранен депутатами в мае 2025 года. Суд восстановил его в феврале 2026 года, но в тот же день его забрали в территориальный центр комплектования и вручили боевую повестку. Ныне Малицкий служит в 57-й отдельной мотопехотной бригаде.
  • Роман Домбровский – секретарь, избранный теми же депутатами в мае 2025 года, официально исполнял обязанности городского головы 10 месяцев – с 16 мая 2025 по 16 марта 2026 года.

Напомним, 10 февраля городского голову Светловодска Андрея Малицкого решением Кировоградского окружного административного суда восстановили в должности. Впрочем, чиновник сообщил, что после восстановления его не допустили к рабочему месту, а впоследствии сняли с бронирования и направили в территориальный центр комплектования, то есть фактически мобилизовали.

