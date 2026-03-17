Украинские инженеры задержаны за помощь в восстановлении нефтезаводов РФ
Украинских инженеров, участвовавших в восстановлении нефтеперерабатывающих заводов России, задержали и выдвинули им подозрения
Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.
Речь идет о руководителе отдела и двух инженерах, которые после начала полномасштабной агрессии Российская Федерация сотрудничали со структурами топливно-энергетического комплекса агрессора.
По данным следствия, они продолжили работу с аффилированной инжиниринговой компанией РФ и выполняли проектно-технические работы по реконструкции и модернизации нефтегазовой инфраструктуры, включая объекты, связанные с группой "Газпром". За вознаграждение разрабатывали техническую документацию по восстановлению оборудования на российских нефтеперерабатывающих заводах, в том числе поврежденных.
Коммуникацию с представителями государства-агрессора они поддерживали через закрытые мессенджеры и электронную почту, используя специализированное инженерное программное обеспечение.
Правоохранители задокументировали деятельность инженеров и 25 февраля 2026 задержали их по местам жительства.
Во время обысков изъята техника с проектной документацией и перепиской с российскими заказчиками.
Фигурантам сообщено о подозрении в пособничестве государству-агрессору, совершенном по предварительному сговору группой лиц.
Суд избрал подозреваемым меру пресечения – содержание под стражей.
Напомним, ранее СБУ разоблачила агентов РФ, которые хотели создать в Украине "повстанческое движение". Пятеро организаторов вражеских ячеек задержали во время проведения спецопераций в Киевской, Днепропетровской, Одесской, Полтавской и Харьковской областях.