17 марта 2026, 13:37

Украинские инженеры задержаны за помощь в восстановлении нефтезаводов РФ

Фото: Прокуратура Украины
Украинских инженеров, участвовавших в восстановлении нефтеперерабатывающих заводов России, задержали и выдвинули им подозрения

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

Речь идет о руководителе отдела и двух инженерах, которые после начала полномасштабной агрессии Российская Федерация сотрудничали со структурами топливно-энергетического комплекса агрессора.

По данным следствия, они продолжили работу с аффилированной инжиниринговой компанией РФ и выполняли проектно-технические работы по реконструкции и модернизации нефтегазовой инфраструктуры, включая объекты, связанные с группой "Газпром". За вознаграждение разрабатывали техническую документацию по восстановлению оборудования на российских нефтеперерабатывающих заводах, в том числе поврежденных.

Коммуникацию с представителями государства-агрессора они поддерживали через закрытые мессенджеры и электронную почту, используя специализированное инженерное программное обеспечение.

Правоохранители задокументировали деятельность инженеров и 25 февраля 2026 задержали их по местам жительства.

Во время обысков изъята техника с проектной документацией и перепиской с российскими заказчиками.

Фигурантам сообщено о подозрении в пособничестве государству-агрессору, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

Суд избрал подозреваемым меру пресечения – содержание под стражей.

Напомним, ранее СБУ разоблачила агентов РФ, которые хотели создать в Украине "повстанческое движение". Пятеро организаторов вражеских ячеек задержали во время проведения спецопераций в Киевской, Днепропетровской, Одесской, Полтавской и Харьковской областях.

Украина РФ Завод сотрудничество с врагом подозрение инженеры помощь
13 марта 2026
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
После российских ударов по энергетике, Украина ищет новые источники генерации. Один из самых больших ветровых проектов планируют построить в Карпатах. Но он уже вызывает вопросы
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
