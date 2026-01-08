Фото: ДБР

Сотрудники ГБР сообщили о подозрении офицеру одного из территориальных центров комплектования и социальной поддержки Николаевской области

Об этом сообщила пресс-служба ГБР, передает RegioNews.

Работник ТЦК при проведении мобилизационных мероприятий применял физическое насилие к военнообязанным.

Отмечается, что в Николаеве в ГБР поступило по меньшей мере 30 жалоб от граждан на неправомерные действия сотрудников Корабельного районного ТЦК и СП во время проверок военно-учетных документов. По информации следователей, эти нарушения носили системный характер.

В ходе проверки фактов установлено, что офицер областного ТЦК и СП, привлеченный для "ужесточения" работы Корабельного ТЦК и СП, неоднократно применял физическое насилие к военнообязанным.

Ему сообщено о подозрении в умышленном причинении телесных повреждений (ч. 1 ст. 125 УК Украины).

Напомним, ранее в Николаевской области 40-летний мужчина заявил о пытках в ТЦК. Он сообщил, что его более десяти дней незаконно удерживали военнослужащие одного из ТЦК – с 25 декабря по 6 января. По словам заявителя, его не только не отпускали, но и избивали.