Фото: ГБР

Правоохранители заблокировали канал продаж оружия и боеприпасов из районов боевых действий. Пятеро военнослужащих, служивших в Харьковском и Донецком направлениях, похищали оружие из арсеналов своих подразделений для продажи

Госбюро расследований.

Фигуранты фактически создали "онлайн-магазин", через который сбывали "товар". Оружие, в том числе гранатометы, присылали по почте в Одессу, а крупные партии доставляли лично на эвакуационном автомобиле, предназначенном для перевозки раненых.

По данным следствия, такой бизнес приносил фигурантам более 1,5 млн грн в месяц.

Сотрудники ГБР 11 марта задержали военных в Одессе во время передачи партии оружия стоимостью 17 тысяч долларов. Среди изъятого: пулеметы, выстрелы и гранаты разных модификаций, автоматы, разнокалиберные патроны.

Всем пяти объявили подозрение по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 УК Украины. Их заключили под стражу с возможностью залога от 200 тыс. до 2 млн грн. Фигурантам грозит до 7 лет лишения свободы.

Правоохранители устанавливают полный круг лиц, причастных к незаконной продаже оружия и боеприпасов.

Отмечается, что изъятое оружие планируют передать на нужды Сил обороны.

