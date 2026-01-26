14:23  26 січня
Завтра в Україні різко потепліє: де температура може піднятись до +6
На Полтавщині в будинку вибухнув газовий балон: троє постраждалих
Катався на скайсерфінгу: у Києві чоловік провалився під лід
26 січня 2026, 12:56

Клінічна смерть після допиту: у Вінниці правоохоронці отримали підозру за катування затриманого

26 січня 2026, 12:56
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
ДБР викрило трьох правоохоронців одного із районних управлінь поліції у Вінниці, які жорстоко побили затриманого. Чоловіка підозрювали у дрібній крадіжці

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держбюро розслідувань.

У вересні 2023 року поліцейські вночі привезли до службового кабінету чоловіка, підозрюваного у вчиненні крадіжки сумки з документами та банківськими картками. Щоб отримати зізнання, його били кулаками та гумовим кийком у живіт.

Після знущань потерпілий отримав тяжкі травми внутрішніх органів, в результаті чого пізніше йому видалили селезінку. Під час операції у чоловіка на 10 хвилин зупинилося серце – лікарям вдалося повернути його до життя після клінічної смерті.

Після скоєного правоохоронці намагалися приховати злочин і тиснули на потерпілого. Попри це, працівники ДБР зібрали докази та підтвердили вину поліцейських.

Двом правоохоронцям повідомили про підозру в катуванні та умисному нанесенні тяжких тілесних ушкоджень. Суд відправив їх під домашній арешт і відсторонив від посад. Третій учасник побиття наразі звільнився з лав поліції, питання про його підозру ще вирішується.

Фігурантам загрожує до 12 років тюрми.

Нагадаємо, раніше працівники ДБР повідомили про підозру офіцеру одного з ТЦК та СП Миколаївської області, який під час проведення мобілізаційних заходів бив військовозобов'язаних.

