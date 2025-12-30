13:04  30 декабря
2025 год в Украине завершится морозной и снежной погодой
Пятеро украинцев погибли в ДТП в Польше: все подробности
Семейный конфликт на Ровенщине закончился смертью: в ход пошло полено
30 декабря 2025, 13:01

На Львовщине пассажирский поезд насмерть сбил женщину

30 декабря 2025, 13:01
Фото: полиция
Происшествие случилось 30 декабря около 10:30 на перегоне "Щирец - Глинна-Навария" в городе Пустомыты Львовского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Местная жительница переходила пути в пределах железнодорожного переезда и попала под колеса пассажирского электропоезда. От полученных травм 47-летняя женщина скончалась на месте.

Отмечается, что в это время шлагбаум на железнодорожном переезде был закрыт, работала звуковая и световая сигнализация.

Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

Напомним, ночью 18 декабря на вокзале в Виннице поезд сбил 18-летнюю девушку. От полученных травм девушка погибла на месте.

