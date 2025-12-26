09:15  26 декабря
26 декабря 2025, 09:52

На Волыни изъяли контрафактные сигареты на 5,5 млн грн: детали

26 декабря 2025, 09:52
Фото: БЭБ
В Волынской области разоблачили двух жителей региона, организовавших масштабный незаконный сбыт контрафактных сигарет на территории района Ковельского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Бюро экономической безопасности.

Дельцы продавали сигареты без марок акцизного налога через разветвленную сеть розничной и оптовой торговли. В то же время, мужчины не были зарегистрированы как предприниматели, не имели разрешительных документов и лицензии.

Во время обысков правоохранители обнаружили и изъяли 45,5 тыс. сигаретных пачек без марок акцизного налога, деньги, добытые преступным путем в разной валюте на общую сумму, эквивалентную почти 300 тыс. грн, а также автомобиль, которым транспортировали контрафакт.

Ориентировочная стоимость изъятого составляет 5,5 млн грн. На все имущество был наложен арест.

Продолжается досудебное расследование по ч. 1 ст. 204 УК Украины (незаконное хранение, транспортировка и сбыт подакцизных товаров).

На Волыни разоблачили масштабную схему сбыта контрафактных сигарет

Напомним, ранее на Волыни было ликвидировано масштабное производство алкоголя под известными брендами. Во время обысков правоохранители изъяли около 1,5 тысяч литров алкоголя и спирта.

