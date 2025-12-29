В Винницкой области дед насиловал родную внучку: 57-летний мужчина предстанет перед судом

Фото: Национальная полиция

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

По данным следствия, мужчина неоднократно совершал противоправные действия в отношении ребенка в собственном доме, пользуясь его доверием.

Следователи областной полиции и Жмеринского райотдела собрали достаточно доказательств и передали обвинительный акт в суд.

Злоумышленник обвиняется по ч.ч. 4 и 6 ст. 152 УКУ (изнасилование лица, не достигшего 14 лет, совершенное повторно). Ему грозит пожизненное лишение свободы.

Напомним, суд в Днепре признал местного жителя виновным в совершении сексуальных преступлений в отношении малолетних детей. Приговор был вынесен на основании доказательств, собранных ювенальными прокурорами Левобережной окружной прокуратуры. Мужчина приговорен к 15 годам лишения свободы.