13 февраля 2026, 13:17

В Молдову за 6000 долларов: в Одесской области задержали 18-летнего переправителя

13 февраля 2026, 13:17
Фото: ГПСУ
Недалеко от границы правоохранители остановили 18-летнего местного жителя, который на собственном авто пытался доставить мужчину в Молдову

Об этом информирует RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

"Клиента" юноша нашел через знакомых. Стоимость "трансфера" к приднестровскому участку украинско-молдавской границы он оценил в 6000 долларов. Кроме самой поездки, парень выдал мужчине кусачки, чтобы тот мог перерезать заградительный забор.

Полицейские задержали 18-летнего переправителя "на горячем" прямо во время поездки. У него изъяли автомобиль, деньги, телефон и вспомогательный инструмент.

Юному дельцу объявили подозрение в незаконной переправке лиц через границу (ст. 332 УК). Суд избрал ему меру пресечения – содержание под стражей с залогом более 266 тысяч гривен.

Напомним, ранее в Винницкой области разоблачили схему незаконной переправки мужчин в Молдову. Свои "услуги" дельцы оценили в 6000 долларов.

