Платежей на полмиллиона: на Волыни судили таможенника по схеме злоупотребления

Таможенника на Волыни судят за злоупотребление служебным положением. Известно, что из-за его действия бюджет недополучил почти полмиллиона таможенных платежей

Об этом сообщает прокуратура Волынской области, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, во время таможенного оформления транспорта таможенник умышленно внес в официальные документы недостоверную информацию о виде товаров, ввозимых в Украину. В результате его действий государство недополучило почти полмиллиона гривен таможенных платежей.

"Прокуроры Волынской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении главного государственного инспектора одного из отделов таможенного поста "Ягодин" Волынской таможни по факту совершения злоупотребления служебным положением, повлекшего тяжкие последствия государственным интересам, и служебного подлога (ч. 2 ст. 6 К. 36), . прокуратуре.

