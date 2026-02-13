13:34  13 февраля
13 февраля 2026, 13:35

Платежей на полмиллиона: на Волыни судили таможенника по схеме злоупотребления

13 февраля 2026, 13:35
Фото из открытых источников
Таможенника на Волыни судят за злоупотребление служебным положением. Известно, что из-за его действия бюджет недополучил почти полмиллиона таможенных платежей

Об этом сообщает прокуратура Волынской области, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, во время таможенного оформления транспорта таможенник умышленно внес в официальные документы недостоверную информацию о виде товаров, ввозимых в Украину. В результате его действий государство недополучило почти полмиллиона гривен таможенных платежей.

"Прокуроры Волынской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении главного государственного инспектора одного из отделов таможенного поста "Ягодин" Волынской таможни по факту совершения злоупотребления служебным положением, повлекшего тяжкие последствия государственным интересам, и служебного подлога (ч. 2 ст. 6 К. 36), . прокуратуре.

Напомним, во Львовской области мужчина пытался провезти через границу партию IPhone под видом подержанной одежды. Стоимость гаджетов составляет около 2 млн. гривен.

таможенники суд прокуратура Волынская область
13 февраля 2026
