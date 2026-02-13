Фото: СБУ

СБУ и Нацполиция предотвратили новые попытки ФСБ совершить серию терактов на севере Украины. Задержаны двое российских агенток, производивших самодельные бомбы для взрывов в многолюдных местах Киева и Житомира

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ.

Установлено, что подготовкой взрывов занимались 24-летняя контрактница ВСУ и ее 25-летняя подруга, входившие в агентурную сеть ФСБ. В декабре 2025 года правоохранители задержали трех участников этой же сети после того, как они совершили теракт в Дарницком районе Киева.

Этих фигуранток россияне завербовали в телеграм-канале по поиску "легких заработков".

После привлечения агентки получили от ФСБ деньги на аренду квартиры в Житомире. Во временном жилье они обустроили подпольную лабораторию по изготовлению самодельных взрывчаток по инструкции российской спецслужбы.

Компоненты для взрывчаток фигурантки закупали в местных магазинах и на рынке, которые посещали в одиночку, регулярно меняя одежду для конспирации.

После снаряжения взрывчатки агентки ожидали от ФСБ геолокации мест запланированных терактов, где они должны были заложить бомбы.

Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили злоумышленниц, задокументировали их преступления и задержали на этапе изготовления первой взрывчатки.

Во время обысков у задержанных обнаружили компоненты к бомбе, а также смартфоны с доказательствами работы на врага.

Агенткам объявили подозрение по ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 УК Украины (подготовка к террористическому акту по предварительному сговору группой лиц).

Злоумышленницы находятся под стражей. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

