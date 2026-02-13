Готовили новые теракты в Киеве и Житомире: задержаны агенты ФСБ, в том числе контрактница ВСУ
СБУ и Нацполиция предотвратили новые попытки ФСБ совершить серию терактов на севере Украины. Задержаны двое российских агенток, производивших самодельные бомбы для взрывов в многолюдных местах Киева и Житомира
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ.
Установлено, что подготовкой взрывов занимались 24-летняя контрактница ВСУ и ее 25-летняя подруга, входившие в агентурную сеть ФСБ. В декабре 2025 года правоохранители задержали трех участников этой же сети после того, как они совершили теракт в Дарницком районе Киева.
Этих фигуранток россияне завербовали в телеграм-канале по поиску "легких заработков".
После привлечения агентки получили от ФСБ деньги на аренду квартиры в Житомире. Во временном жилье они обустроили подпольную лабораторию по изготовлению самодельных взрывчаток по инструкции российской спецслужбы.
Компоненты для взрывчаток фигурантки закупали в местных магазинах и на рынке, которые посещали в одиночку, регулярно меняя одежду для конспирации.
После снаряжения взрывчатки агентки ожидали от ФСБ геолокации мест запланированных терактов, где они должны были заложить бомбы.
Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили злоумышленниц, задокументировали их преступления и задержали на этапе изготовления первой взрывчатки.
Во время обысков у задержанных обнаружили компоненты к бомбе, а также смартфоны с доказательствами работы на врага.
Агенткам объявили подозрение по ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 УК Украины (подготовка к террористическому акту по предварительному сговору группой лиц).
Злоумышленницы находятся под стражей. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним, ранее СБУ задержала агента ГРУ, готовившего координаты для воздушных атак рашистов по Волынской, Ровенской и Тернопольской областях. Наведением российских обстрелов занимался завербованный врагом 42-летний переселенец из Луганской области.