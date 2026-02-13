13:34  13 февраля
Взяли квартиру штурмом: на Закарпатье 16-летнюю девушку спасли от насильника
10:58  13 февраля
В Житомире 10-классницу приговорили к 6 годам за убийство парня
07:40  13 февраля
На Буковине задержан подозреваемый в похищении 13-летней школьницы
UA | RU
UA | RU
13 февраля 2026, 12:39

Готовили новые теракты в Киеве и Житомире: задержаны агенты ФСБ, в том числе контрактница ВСУ

13 февраля 2026, 12:39
Читайте також українською мовою
Фото: СБУ
Читайте також
українською мовою

СБУ и Нацполиция предотвратили новые попытки ФСБ совершить серию терактов на севере Украины. Задержаны двое российских агенток, производивших самодельные бомбы для взрывов в многолюдных местах Киева и Житомира

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ.

Установлено, что подготовкой взрывов занимались 24-летняя контрактница ВСУ и ее 25-летняя подруга, входившие в агентурную сеть ФСБ. В декабре 2025 года правоохранители задержали трех участников этой же сети после того, как они совершили теракт в Дарницком районе Киева.

Этих фигуранток россияне завербовали в телеграм-канале по поиску "легких заработков".

После привлечения агентки получили от ФСБ деньги на аренду квартиры в Житомире. Во временном жилье они обустроили подпольную лабораторию по изготовлению самодельных взрывчаток по инструкции российской спецслужбы.

Компоненты для взрывчаток фигурантки закупали в местных магазинах и на рынке, которые посещали в одиночку, регулярно меняя одежду для конспирации.

После снаряжения взрывчатки агентки ожидали от ФСБ геолокации мест запланированных терактов, где они должны были заложить бомбы.

Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили злоумышленниц, задокументировали их преступления и задержали на этапе изготовления первой взрывчатки.

Во время обысков у задержанных обнаружили компоненты к бомбе, а также смартфоны с доказательствами работы на врага.

Агенткам объявили подозрение по ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 УК Украины (подготовка к террористическому акту по предварительному сговору группой лиц).

Злоумышленницы находятся под стражей. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее СБУ задержала агента ГРУ, готовившего координаты для воздушных атак рашистов по Волынской, Ровенской и Тернопольской областях. Наведением российских обстрелов занимался завербованный врагом 42-летний переселенец из Луганской области.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
СБУ Киев теракт ФСБ РФ задержание Житомир агент рф
13 февраля 2026
Повестка для мэра. Как мобилизация становится средством политической расправы
Третий город Кропивниччины остался без мэра, которого сначала через суд восстановили в должности, а затем мобилизировали в армию, как он сам говорит, в качестве мести
11 февраля 2026
Бюджетная эпопея в Одессе. Справится ли новый глава города с наследием Труханова
Одесские местные депутаты отказались собираться на сессию и голосовать за бюджет развития
05 февраля 2026
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Российские спецслужбы не оставляют в покое даже самые отдаленные от фронта регионы Украины
04 февраля 2026
Бюрократическая "мясорубка": как травмированные на работе украинцы воюют за выплаты и льготы
С началом полномасштабной войны количество людей с инвалидностью в Украине выросло с 2,7 млн до 3,4 млн человек. Несмотря на необходимость лучшей поддержки пострадавших, реальность свидетельствует о м...
Агенты ФСБ, которые способствовали ударам по энергообъектам Днепра, получили приговор
13 февраля 2026, 14:27
Россияне ударили по детской больнице в Сумах
13 февраля 2026, 14:15
Повестка для мэра. Как мобилизация становится средством политической расправы
13 февраля 2026, 14:01
Нарубили на 12 миллионов: в Харьковской области разоблачили чиновника, который "зарабатывал" на деревьях
13 февраля 2026, 13:55
Платежей на полмиллиона: на Волыни судили таможенника по схеме злоупотребления
13 февраля 2026, 13:35
Взяли квартиру штурмом: на Закарпатье 16-летнюю девушку спасли от насильника
13 февраля 2026, 13:34
В Молдову за 6000 долларов: в Одесской области задержали 18-летнего переправителя
13 февраля 2026, 13:17
Пенсии в Украине повысят на 12%: пересчет с 1 марта
13 февраля 2026, 13:15
В Раде одновременно заболели более 38 депутатов: что известно
13 февраля 2026, 12:58
На Полтавщине автомобиль вылетел с трассы в кювет: погибла пассажирка
13 февраля 2026, 12:55
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Повестка для мэра. Как мобилизация становится средством политической расправы
Бюджетная эпопея в Одессе. Справится ли новый глава города с наследием Труханова
Все публикации »
Владимир Фесенко
Юрий Касьянов
Остап Дроздов
Все блоги »