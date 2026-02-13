13:34  13 февраля
Взяли квартиру штурмом: на Закарпатье 16-летнюю девушку спасли от насильника
13 февраля 2026, 12:55

На Полтавщине автомобиль вылетел с трассы в кювет: погибла пассажирка

13 февраля 2026, 12:55
Фото: полиция
ДТП произошло 13 февраля около восьми утра на трассе М-22 Полтава – Александрия вблизи села Андрейки в Кременчугском районе

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Автомобиль BMW, за рулем которого находился 51-летний водитель, видел с дороги в кювет. В результате ДТП 39-летняя пассажирка авто получила травмы, от которых погибла на месте.

На Полтавщине автомобиль вылетел с трассы в кювет: погибла пассажирка

Открыто уголовное производство. Причины и обстоятельства ДТП выясняют правоохранители.

Напомним, днем 5 февраля на Черниговщине автомобиль столкнулся с автобусом. От полученных травм 27-летний водитель легковушки погиб на месте.

13 февраля 2026
