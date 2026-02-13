13:34  13 февраля
13 февраля 2026, 12:58

В Раде одновременно заболели более 38 депутатов: что известно

13 февраля 2026, 12:58
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Верховной Раде зафиксировали массовое ухудшение самочувствия среди народных депутатов. Одновременно заболели более 38 парламентариев

Об этом сообщила народный депутат Галина Третьякова, передает RegioNews.

По ее словам, части из них понадобилось лечение, в том числе с применением капельниц. Депутат отметила, что такая ситуация вызывает вопросы.

Ранее в парламенте сообщалось, что информация о вероятном пищевом отравлении пока не подтверждена. Окончательные выводы ожидаются после санитарной проверки и получения результатов лабораторных исследований.

По данным СМИ, около двух десятков больных имеют одинаковые симптомы – высокую температуру и рвоту. Несмотря на огласку вокруг столовой, версия о пищевом отравлении не единственная.

Параллельно с проверкой блюд в буфете рассматривается вариант распространения вирусной инфекции. Кое-кто из депутатов утверждает, что не обедал в парламенте, а только пил кофе или воду. Это может свидетельствовать о занесении инфекции извне из-за бытовых контактов.

Напомним, народный депутат Ярослав Железняк подтвердил, что 12 февраля в сессионном зале зарегистрировали около 200 голосов за минимально необходимые 226, поэтому заседание досрочно закрыли. Следующая пленарная неделя должна начаться 24 февраля.

вирус Украина Киев ВР болезнь самочувствие народные депутаты
13 февраля 2026
