В Раде одновременно заболели более 38 депутатов: что известно

Иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщила народный депутат Галина Третьякова, передает RegioNews.

По ее словам, части из них понадобилось лечение, в том числе с применением капельниц. Депутат отметила, что такая ситуация вызывает вопросы.

Ранее в парламенте сообщалось, что информация о вероятном пищевом отравлении пока не подтверждена. Окончательные выводы ожидаются после санитарной проверки и получения результатов лабораторных исследований.

По данным СМИ, около двух десятков больных имеют одинаковые симптомы – высокую температуру и рвоту. Несмотря на огласку вокруг столовой, версия о пищевом отравлении не единственная.

Параллельно с проверкой блюд в буфете рассматривается вариант распространения вирусной инфекции. Кое-кто из депутатов утверждает, что не обедал в парламенте, а только пил кофе или воду. Это может свидетельствовать о занесении инфекции извне из-за бытовых контактов.

Напомним, народный депутат Ярослав Железняк подтвердил, что 12 февраля в сессионном зале зарегистрировали около 200 голосов за минимально необходимые 226, поэтому заседание досрочно закрыли. Следующая пленарная неделя должна начаться 24 февраля.