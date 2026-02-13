13:34  13 февраля
Взяли квартиру штурмом: на Закарпатье 16-летнюю девушку спасли от насильника
10:58  13 февраля
В Житомире 10-классницу приговорили к 6 годам за убийство парня
07:40  13 февраля
На Буковине задержан подозреваемый в похищении 13-летней школьницы
13 февраля 2026, 13:55

Нарубили на 12 миллионов: в Харьковской области разоблачили чиновника, который "зарабатывал" на деревьях

13 февраля 2026, 13:55
Фото из открытых источников
Правоохранители завершили расследование в отношении чиновника Дергачевского лесничества ГП "Харьковская лесная научно-исследовательская станция". Он вместе с сообщником занимался незаконной вырубкой деревьев

Об этом сообщает "Думка", передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, чиновник координировал незаконную порубку на отдаленных участках леса. Когда деревья спилили, их грузили и вывозили на скрытые склады. После этого древесину продавали местным жителям по 2 тысячи за кубический метр. Деньги участники схемы делили между собой. Только с 2024 года они "нарубили" деревьев на 12 миллионов гривен.

"И.о. лесничего обвиняют в превышении власти или служебных полномочий, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 365 УК Украины) и незаконной порубке деревьев, повлекшей тяжкие последствия (ч. 4 ст. 246 УК Украины) что повлекло тяжкие последствия (ч. 4 ст. 246 УК Украины).

Напомним, ранее сообщалось, что работника лесхоза в Донецкой области подозревают в незаконной вырубке деревьев на сотни тысяч гривен. По делу фигурирует ГП "Славянский лесхоз".

13 февраля 2026
