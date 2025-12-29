Фото: полиция

По состоянию на 29 декабря полицейские установили причастность 7 фигурантов к избиению 16-летнего парня

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Следователи сообщили о подозрении еще двум нападающим 16 и 18 лет.

Им инкриминируют хулиганство, совершенное группой лиц (ч. 2 ст. 296 УК). Парням грозит до 5 лет ограничения свободы или до 4 лет лишения свободы.

Напомним, инцидент произошел в Виннице вечером 21 декабря, где в одном из торговых центров группа подростков спровоцировала конфликт и избила 16-летнего парня. Ранее полицейские объявили подозрение 16-летнему юноше, напавшему на сверстника.