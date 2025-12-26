Фото: полиция

Происшествие случилось в одной из квартир Голосеевского района столицы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Житель одной из многоэтажек сообщил в полицию, что в квартире соседа обнаружил тело неизвестного мужчины.

Правоохранители выяснили, что погибшим является 47-летний житель Киевщины, который недавно вышел из тюрьмы и приехал в столицу на заработки, где познакомился с 43-летним киевлянином и гостил у него.

Установлено, что вечером во время застолья между мужчинами возник конфликт, переросший в драку. Во время стычки 43-летний хозяин квартиры нанес гостю многочисленные удары ногами по голове и грудной клетке, от чего тот погиб на месте.

Фигуранта задержали, ему объявили подозрение по ч. 1 ст. 115 УК Украины (преднамеренное убийство). За совершенное мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.

На время следствия злоумышленник будет находиться под стражей.

Напомним, ранее в Киевской области сообщили о подозрении за умышленное убийство группе лиц. Тело жертвы полицейские обнаружили на территории кладбища с 11 огнестрельными ранениями.